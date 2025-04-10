ائتلاف إدارة الدولة يتفق على إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي

2025-04-10 23:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أتفق ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للقانون الحالي ومن دون تعديل.

وذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أنهى اجتماعه في القصر الحكومي، واتفق على إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي ومن دون تعديل".

وكان مجلس الوزراء، قد صوت أول أمس الثلاثاء، على تحديد 11 تشرين الثاني 2025، على اجراء الانتخابات التشريعية.