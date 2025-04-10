إيلون ماسك: نتوقع توفير 150 مليار دولار

2025-04-10 23:15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية، إن إدارته ستوفر 150 مليار دولار نتيجة حملة ترشيد الإنفاق الحكومي التي يخوضها والتي تواجه معارضة كبيرة. تصريحات ماسك جاءت خلال اجتماع ترأسه ترامب مع أعضاء حكومته في البيت الأبيض، حيث أكد أن توفير 150 مليار دولار في السنة المالية 2026 سيتم بالحد من الهدر والاحتيال. يواجه ماسك مؤخراً حملة كبيرة ضده أدت إلى تراجع كبير لشركاته وثروته الشخصية، وسط تقارير عن قيادة نواب ديمقراطيين حملة لإجبار إيلون ماسك على مغادرة إدارة ترامب. والأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض، إن ماسك سيترك منصبه بعد إكمال مهمته في إدارة الكفاءة الحكومية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لأعضاء حكومته الأسبوع الماضي، أن ماسك سيغادر منصبه الإداري في الأشهر المقبلة، وفقاً لما أفادت به غي وقت سابق شبكة NBC نيوز. وقال مسؤول حكومي رفيع، إن ماسك، الذي الذي يشارك فريقه في وزارة كفاءة الحكومة في جهد مثير للجدل لخفض الإنفاق الفدرالي، سيغادر في نهاية فترة عمله التي تبلغ 130 يوماً كموظف حكومي خاص. هذا التعيين المحدد، يحدد الحد الأقصى لأيام عمل الشخص في السنة بـ 130 يوماً. وبما أن ماسك بدأ في 20 يناير كانون الأول، فإنه سيصل إلى الحد الأقصى في نهاية مايو آيار. وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا سيغادر قريباً إدارة ترامب. من جانبه، قال ترامب للصحفيين منذ أسبوع: أعتقد أنه كان رائعاً، لكنني أعتقد أيضاً أن لديه شركة كبيرة لإدارتها . وفي مرحلة ما، سيرجع. هو يريد ذلك. وأضاف الرئيس: كنت سأبقيه طالما أستطيع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام