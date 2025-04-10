شخصان في وضعية مريبة.. "بغداد اليوم" تنشر تفاصيل حادثة جامعة تكريت

2025-04-10 23:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة "بغداد اليوم"، تفاصيل حادثة دهس الموظف الأمني في جامعة تكريت (مصطفى الجميلي) من قبل تدريسي في الجامعة بعد ان كشف فضيحة جنسية مع إحدى الطالبات.

ووقعت، حادثة مؤسفة داخل محيط جامعة تكريت، راح ضحيتها أحد عناصر المتابعة الجامعية، الشاب مصطفى الجميلي (من أهالي قضاء بيجي)، الذي كان يؤدي واجبه المهني في الحفاظ على النظام العام داخل الحرم الجامعي.

تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الاحد الماضي:

في تمام الساعة 12:36 ظهرًا ، ورد تبليغ إلى قسم المتابعة في الجامعة من قبل أحد الموظفين، يفيد بوجود عجلة مظللة نوع (نيفارا) مركونة في منطقة قريبة من كراج المطبعة، وهي منطقة شبه معزولة نسبيًا، حيث شوهد داخل العجلة شخصان في وضعية مريبة تثير الشكوك، مما استدعى تدخلًا رسميًا وفق السياقات المعتمدة.

على الفور، تحركت مفرزة من قسم المتابعة مكونة من ثلاثة عناصر إلى الموقع المذكور للتأكد من هوية الأشخاص داخل السيارة. وعند الوصول، تبين أن السيارة كان يستقلها المدعو عمر الجبوري، وهو من سكنة بغداد ويقيم في تكريت، ويشغل صفة طالب دكتوراه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة تكريت، وكان برفقته فتاة لم تُعرف هويتها إن كانت طالبة أو موظفة أو من أقاربه.

طلبت المفرزة من السائق الترجل من العجلة أو على الأقل إنزال النوافذ للتأكد من الهوية والسياق الذي يتواجد فيه مع الفتاة، إلا أن السائق أبدى رفضًا قاطعًا، وأنزل نافذة السائق بمقدار 10 سم فقط، وتحدث مع المفرزة بأسلوب عدائي وصوت مرتفع مليء بالسب والشتم، مما يُعد مخالفة صريحة وتعاملًا مستفزًا مع موظفي أمن يؤدون مهامهم الرسمية.

وبشكل مفاجئ، قام المدعو عمر الجبوري بتحريك السيارة بسرعة، رغم وقوف أحد أفراد المتابعة، مصطفى الجميلي، أمام المركبة مباشرة، مما أدى إلى دهسه ورفع جسده على “بونيت” السيارة لمسافة تُقدر بـ 200 متر.

وبعدها، وبسبب سرعة العجلة، سقط المغدور أرضًا ليُدهس رأسه مباشرة بإطار العجلة الخلفي، في مشهد مأساوي هزّ كل من كان حاضرًا.

تم نقل الجميلي على وجه السرعة إلى المستشفى من قبل أحد عناصر الأمن الوطني وعنصر من قسم المتابعة كانا موجودين في موقع الحادث، وقد أجريت له الإسعافات العاجلة، إلا أن حالته الصحية كانت حرجة جدًا.

القبض على الجاني:

في أعقاب الحادث، تم تعميم المواصفات والتحرك الفوري من قبل الجهات المعنية داخل الجامعة، ليتم إلقاء القبض على الجاني المدعو عمر الجبوري داخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وهو حاليًا رهن التحقيق الرسمي من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وفاة المغدور، وعلى الرغم من المحاولات الطبية لإنقاذ حياة الجميلي، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة.