آمر فوج بالحشد يساوم مقاتليه: 15 بطاقة ناخب مقابل عدم قطع الرواتب

2025-04-10 23:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد عدد من مقاتلي فوج عشائري منضوٍ بهيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، بأن آمر الفوج يُجبرهم على جمع 15 بطاقة ناخب لكل منهم، مع تحديد موعد أقصاه يوم السبت المقبل، مهدداً بقطع رواتبهم في حال عدم الامتثال.

وأوضح المقاتلون المتمركزون في ناحية ربيعة غرب الموصل، في حديثهم لوكالة شفق نيوز، أن "آمر الفوج العشائري يمارس ضغوطاً كبيرة علينا لجمع بطاقات الناخبين، مهدداً بقطع رواتبنا إذا لم نلتزم بالموعد المحدد".

وأضاف المقاتلون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية الملاحقة القانونية، أن "هناك مساومات واستغلالاً داخل الفوج من قبل نجل أحد وجهاء العشائر، الذي يتولى رعاية الفوج، مما يزيد من حجم الضغوطات المفروضة علينا".

وطالب المقاتلون، هيئة الحشد الشعبي، بـ"التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان عدم استغلالهم في مسائل تتعلق بالعملية الانتخابية".