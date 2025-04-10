2025-04-10 23:27:05 - المصدر: ايشان

أنهى ائتلاف إدارة الدولة، اجتماعه في القصر الحكومي، متفقاً على إجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي ومن دون تعديل. وجاء القرار، بعد محاولات عدة لتغيير قانون الانتخابات، وعقب إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات. وبرزت تساؤلات المواطنين، عن أن “القرار قد يكون محاولة لإرضاء الصدر”.

ظهرت المقالة هل هي محاولة لإرضاء الصدر؟.. إدارة الدولة يتفق على إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أولاً على ايشان.



