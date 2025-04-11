العراق ولبنان يبحثان التعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات

2025-04-11 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 10 - 4 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الخميس مع مدير جهاز الامن العام اللبناني اللواء حسن عزة سبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق ولبنان لا سيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان صحفي أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في ملاحقة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود إضافة إلى التنسيق في مكافحة جرائم تجارة المخدرات والاتجار بالبشر و التعاون في مجالات الامن السيبراني. ودعا السوداني خلال اللقاء إلى تعزيز مستوى التنسيق الفني والاستخباري بين الأجهزة الأمنية في البلدين بما يسهم في تطوير آليات تبادل المعلومات وضمان عدم الإفلات من العقاب مشددا على أهمية العمل المشترك لخلق بيئة آمنة وطاردة للجريمة.كما جدد تأكيده على دعم العراق للبنان وشعبه في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. (النهاية) ع ح ه / ح م ف