وزير الداخلية يكلف العميد مقداد ميري مديرا لدائرة العلاقات والإعلام وناطقا باسم الوزارة

2025-04-11 01:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، بان وزير الداخلية كلف العميد مقداد ميري مديرا لدائرة العلاقات والإعلام وناطقا باسم الوزارة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية أصدر امرا باقالة مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء خالد المحنا من منصبه".

وأضاف أن "الشمري كلف العميد مقداد ميري مديرا لدائرة العلاقات والاعلام وناطقا باسم الوزارة".