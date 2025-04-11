الدوري الأوروبي: توتنهام يتعثر في عرينه أمام فرانكفورت

2025-04-11 02:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعادل توتنهام الإنجليزي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني (1-1)، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.وتقدّم فرانكفورت عبر هوجو إيكيتيكي (6)، وأدرك توتنهام التعادل بفضل بيدرو بورو (26).والتقى الفريقان 4 مرات منذ 1982، آخرها في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، حيث فاز توتنهام 3-2 على أرضه.ويسعى توتنهام لإنقاذ موسمه الكارثي، حيث يحتل المركز الـ14 حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد الفوز بلقب يوروبا ليج هو الأمل المتبقي له، من أجل العودة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.وعانى الفريق اللندني بشدة هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الأسترالي، أنجي بوستيكوجلو، خصوصا مع عاصفة الإصابات التي ضربت السبيرز.