طقس العراق.. أمطار متوسطة الشدة وتصاعد للغبار الأسبوع المقبل

2025-04-11 08:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار في بعض المناطق وتصاعداً للغبار الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم يتحول تدريجيا الى صحو ليلا مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وخاصة في الأقسام الجبلية منها، مع فرص لتساقط مطر خفيف في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، وتنشط الرياح على فترات في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى مسببة تصاعد غبار خفيف.

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت، كالتالي: دهوك 18، السليمانية 20، أربيل ونينوى والانبار 22، وكركوك وصلاح الدين 24، وبغداد وديالى وبابل 26، وكربلاء المقدسة والديوانية وواسط 27، والنجف الأشرف وميسان 28، والمثنى 29، وذي قار والبصرة 30".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحوا الى غائم جزئي مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد.

وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين القادم سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وفي الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، وتنشط خلال النهار الرياح مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن ثم تتحول تدريجيا الى المنطقة الشمالية.

وبين، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً الى غائم وصحوا في المنطقة الجنوبية مع بعض القطع من الغيوم وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من المنطقة الوسطى وتنشط على فترات مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".