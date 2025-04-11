2025-04-11 09:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديأصدرت دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار كتاب "مَعالمُ بغدادَ وخِطَطُها في العصرِ العبّاسيّ تأليف الباحث والكاتب قصي اسماعيل الفرضي.وتناول الكتاب تاريخ بغداد من خلال رؤية شاملة ومفصلة لمعالمها وخططها في العصر العباسي، مع مقدمة كتبها الباحث حسين محمّد عجيل تحت عنوان "كتابٌ يحتفي ببغدادَ العبّاسيّةِ في ذكرى مُرور ١٣ قرناً على تأسيسها".ويمتاز الإصدار الجديد بالبحث الدقيق عن معالم المدينة أيام العباسيين وصولاً لمواقعها الحالية بالاعتماد على القياسات الهندسية للخرائط الفضائية، مروراً بما قدمه الجغرافيون ذائعو الذكر كالمؤرخ اليعقوبي، والجغرافي ابن الفقيه الهمداني والعلامة الخطيب البغدادي، وغيرهم من المؤلفين والرواة الذين خصوا بغداد الحبيبة بمجلدات وكتب عديدة، يقع الكتاب في 672 صفحة من القطع الكبير.