2025-04-11 09:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- عدي العباديأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، عن اختيار الأديب ياسين طه حافظ لجائزة (الألكسو).وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن "مجلس اللجنة الدائمة للثقافة العربية في المنظمة اختار أحد رموز الشعر العراقي والقامة الأدبية والمترجم والصحفي ياسين طه حافظ للاحتفاء به في الدورة الحادية عشرة لليوم العربي للشعر ورموز الثقافة العربية لعام2025‪ "، لافتا الى أن "هذا الاختيار يعد اعترافاً بصدارة الأدب العراقي".وأضاف أن "المحتفى به صاحب دواوين (قصائد السيدة الجميلة)، و(الحرب)، و(في الخرائب حلية ذهب)، و(في الخريف يطلق الحب صيحته) ، وغيرها الكثير من كنوز القصائد على امتداد مسيرته الثقافية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن"، مشيرا الى أن "حافظ يعد من رواد شعر التفعيلة: السياب والبياتي والملائكة، وتتأرجح لغته الشعرية بين زمنين لتأسيس الشعر الحديث، ترافقها عدة تجارب وظف فيها تقنيات شعرية مختلفة".والجدير بالذكر أنَّ ياسين طه حافظ ولد في بغداد عام 1936، وبدأ مشواره الأدبي بعد تخرجه في قسم اللغات الأجنبية من كلية التربية، عام 1961 وعمل مدرساً للغة الإنكليزية ثمَّ أميناً لتحرير مجلة (الطليعة الأدبية) ثمَّ رئيساً لتحرير مجلّة (الثقافة الأجنبية) وله دواوين شعرية عديدة ومؤلفات وترجمات أدبية منها : (الوحش والذاكرة) /1969، و(قصائد الأعراف) /1974، و(عبد الله والدرويش) /1980، و(الأعمال الشعرية)/ 1997، و(مدن لا مرئية، تأليف أيتالو كالفينو) /2004 و(السيد بالومار، تأليف أيتالو كالفينو، 2018، و(بيكاسو، تأليف جيرترود ستاين) /2019 وغيرها.