وفاة مأساوية للاعب شاب بعد اصطدامه بحارس المرمى في بيرو

2025-04-11 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشفت تقارير صحفية إنجليزية واقعة مأساوية جديدة في الملاعب بعد وفاة البيروفي هيلار جونزاليس ألتاميرانو لاعب فريق ريال تيتان نورث كارولينا خلال مباراة فريقه في كوبا بيرو.وأوضحت الصحيفة أن الواقعة حدثت في الدقيقة 70 من عمر المباراة خلال اللقاء الذي جمع فريق ريال تيتان نورث كارولينا مع ديفينسور نويفا كاخاماركا.وسقط اللاعب صاحب الـ 21 عاما على أرضية الملعب فاقدا للوعي بعد اصطدامه بحارس مرمى المنافس في محاولة حصوله على الكرة حيث تجمع اللاعبون حوله وتم نقله إلى سيارة الإسعاف ومنها إلى المستشفى على الفور.وعلق شقيقه في تصريحات إعلامية بالقول إن الأطباء أكدوا له أن السبب هو تمزق شريان في الرأس نتيجة للصدمة القوية التي تعرض لها أثناء المباراة. إنها مأساة هزت البلاد وأكدت أهمية دور الحكم في وقف المباريات عند حدوث صدمات قوية في الرأس.وقال نادي ريال تيتان في بيان له: "ارقد في سلام يا صديقنا، سوف نتذكرك ونتذكر حبك لكرة القدم وعائلتك تتركنا بألم كبير".وأضاف البيان: "نتقدم بأحر التعازي لعائلتك في هذا الوقت العصيب.إنهم ليسوا وحدهم، لأن تيتان معهم وعائلة كرة القدم كلها معهم."وقد تقرر تشييع جثمان اللاعب اليوم الجمعة فيما عبر الاتحاد البيروفي لكرة القدم عن حزنه العميق لوفاة اللاعب الشاب.المصدر: روسيا اليوم