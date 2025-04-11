2025-04-11 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعدعا رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي (كونميبول)، أليخاندرو دومينغيز، بشكل رسمي إلى زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم 2030 من 32 إلى 64 منتخباً.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دراية بالمقترح الذي قدمه مندوب أوروغواي خلال اجتماع عبر شبكة الإنترنت في آذار الماضي.وقال دومينيغز في اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 80 للاتحاد الأميركي الجنوبي: "نحن مقتنعون بأن الاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال سيكون فريداً من نوعه، لأن الاحتفال بالذكرى رقم 100 يكون مرة واحدة فقط".وكانت أوروغواي قد استضافت أول نسخة لكأس العالم عام 1930، ومن المتوقع أن تستضيف مباراة واحدة في النسخة المئوية، فيما تتواجد دول باراغواي والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال والمغرب كمضيفين أيضاً.وأضاف دومينيغز :"لهذا السبب نتقدم بمقترح للمرة الأولى بإقامة النسخة المئوية بمشاركة 64 فريق موزعين على ثلاث قارات".المصدر : سكاي نيوز