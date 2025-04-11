ثلاث مواجهات مثيرة بمنافسات الجولة الـ 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

2025-04-11 09:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواصل لليوم الثاني على التوالي منافسات الجولة الـ 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات، اليوم الجمعة، في بغداد والنجف وكربلاء.

وتُقام مباراتان عند الساعة الخامسة عصراً، تجمع الأولى فريق الحدود متذيل ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة مع ضيفه اربيل الذي يعاني سوء النتائج بسبب خساراته المتتالية في المنافسات، ويسعى من خلال لقاء اليوم التخلص من المراكز المتأخرة، ويحتل حالياً المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، وستقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي .

بينما يواجه فريق القاسم الذي يسعى لتعزيز سلسلة انتصاره و موقعه في ترتيب الفرق، إذ يحتل بعد انتهاء الجولة الـ 26 المركز السادس برصيد 41 نقطة، ضيفه فريق الكرخ الذي يسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي ولاسيما بعد تفوقه بالجولة السابقة الـ 26 على النجف بمباراة مثيرة بنتيجة 1-0، وستقام المباراة على ملعب النجف الدولي.

‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ7:30 مساء تجمع فريق كربلاء ‏الذي يقترب من منطقة الخطر والهبوط باحتلاله المركز الـ 19 برصيد 18 نقطة، بضيفه فريق زاخو الطامح لاستعادة الصدارة بعد ان خطفها الزوراء مؤقتاً بفوزه امس على القوة الجوية 2-1، ويحتل زاخو حاليا المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي.