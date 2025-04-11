الذهب يتجاوز الـ 3200 دولار للمرة الأولى في تاريخه

2025-04-11 09:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وصلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأونصة، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعرفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليصل إلى 3212 دولار للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% مسجلاً 915.75 دولار.

المصدر: وكالات





