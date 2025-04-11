الجمارك تضبط مواد مخالفة معدة للتهريب في عدد من المنافذ

2025-04-11 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الجمارك العامة، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مخالفة معدة للتهريب في عدد من المنافذ.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود تعمل المراكز الجمركية واقسام التحري ومكافحة التهريب للسيطرة على حركة البضائع وضبط المخالف منها تطبيقا للقوانين والتعليمات النافذة من اجل امن وسلامة الوطن والمواطن ورفدا لايرادات الموازنة العامة"، لافتا الى أن "من هذه العمليات قام مركز جمرك المنذرية الحدودي باعادة اصدار اربع ارساليات ثلاثة تفاح بوزن اجمالي (59) طناً كونها غير صالحة للاستهلاك البشري وارسالية نخالة حنطة بوزن (500) طن".وأشار الى ان "عملية الإعادة تمت من خلال لجنة مختصة شكلت مع الدوائر الساندة"، مبينا أن "مركز جمرك عرعر الحدودي قام باتلاف ارساليتين ملابس بالة و(1300) قطعة اناء بلاستك فارغ موسومة صنع في الامارات تمت عملية الاتلاف من خلال لجنة مختصة شكلت مع الدوائر الساندة".وأضاف أن "مركز جمرك القائم الحدودي قام باتلاف ارسالية (ادوية بشرية وبذور زراعية وبوسترات دعائية) مخالفة"، منوها الى ان "عملية الاتلاف تمت من خلال لجنة مختصة شكلت مع الدوائر الساندة".وأوضح البيان أن "جميع العمليات تمت من خلال التعاون مع الاجهزة الحكومية الساندة من اجل العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".