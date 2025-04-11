2025-04-11 09:50:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تواجه شركة "آبل" الأميركيةتحديات متزايدة في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد قرار الرئيسدونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات.

ووفقاً لتحليل صادر عن بنك "أوفأميركا"، فإن نقل عملية تصنيع منتجات "آبل" إلى داخل الولاياتالمتحدة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، إذ ستزداد تكلفة إنتاج هاتف"آيفون" بنسبة 25% نتيجة فروقات تكلفة العمالة وحدها. أما إذا اضطرتالشركة لدفع رسوم جمركية على المكونات المستوردة من الخارج، فقد ترتفع تكلفة التصنيعبأكثر من 90%.

وقال المحلل الاقتصادي واسمي موهان، في تصريحاتنقلتها وكالة "بلومبرغ"، وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نقلعملية التجميع النهائي لهواتف آيفون إلى الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن نقل سلسلةالإمداد بالكامل سيكون أكثر تعقيداً، وقد يستغرق سنوات إذا تحقق فعلاً".

وفي ظل هذه التطورات، فقدت "آبل"موقعها كأعلى الشركات قيمة في العالم لصالح منافستها "مايكروسوفت"، بعدأن هبطت قيمة سهمها بأكثر من 20% خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى خسارة نحو 700مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تراجعت إلى 2.6 تريليون دولار، مقابل 2.64تريليون دولار لمايكروسوفت.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"،تعتزم "آبل" البدء بشحن هواتفها الذكية من الهند إلى الولايات المتحدة،في محاولة للالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات القادمةمن الصين، والتي تصل إلى 104%، مقارنة برسوم 27% فقط على الواردات من الهند.

وتواجه "آبل" في الوقت نفسه ضغوطاًمتزايدة من إدارة ترامب لنقل إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، حيث تساءل وزيرالتجارة الأميركي هوارد لوتنيك عن استمرار الشركة في تصنيع منتجاتها في الصين،مشيراً إلى أن تقنيات الإنسان الآلي والعمالة الأميركية يمكن أن تحل محل العمالةمنخفضة التكلفة في الخارج، وهو ما من شأنه خلق "ملايين الوظائف" داخلالبلاد.

من جانبه، أكد دان إيف، المحلل في شركة"ويدبوش سيكيوريتز" للاستشارات المالية، في حديث لشبكة"سي.إن.إن"، أن "آبل" ستكون أكثر الشركات تضرراً من الرسومالجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن تصنيع هاتف "آيفون" في الولاياتالمتحدة قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار.

كما قد تحتاج الشركة إلى استثمارات تفوق 30مليار دولار، وفترة زمنية تمتد لثلاث سنوات، لنقل 10% فقط من سلسلة الإمداد إلىالولايات المتحدة.