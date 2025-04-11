الرافدين يطلق خدمة الإنترنت المصرفي

2025-04-11 09:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن اطلاق خدمة الإنترنت المصرفي OBDX بعد تفعيل أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "في خطوة نوعية تواكب التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المصرفية، أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق خدمة الإنترنت المصرفي OBDX (Online Banking Digital Experience) بعد تفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) ونظام GOAML (Government Online Anti-Money Laundering). "، لافتا الى أنه "تم تفعيل الخدمة بنجاح في عدد من الجهات الحكومية".وأضاف أن "هذا القرار في إطار استراتيجية المصرف لتوفير بيئة مصرفية آمنة وملتزمة بأحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية الإلكترونية للجهات الحكومية"، مشيرا الى أن "هذا النظام يعد تجربة مصرفية رقمية مبتكرة ونقلة نوعية في طريقة إجراء المعاملات المصرفية، حيث تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى حساباتها وإجراء جميع عملياتها المصرفية بسهولة وأمان عبر الإنترنت، وتساعد هذه الخدمة في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية".وأوضح البيان أن "المصرف قام بتفعيل نظامي مكافحة غسل الأموال (AML) وGOAML لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، منوها الى أن "نظام AML يعمل على مراقبة المعاملات المالية بشكل آلي وتحليل الأنماط المشتبه بها، بينما يقوم نظام GOAML بتسجيل وتحليل البيانات المصرفية لضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية".وبين أن "مزايا خدمة OBDX المدعومة بأنظمة الامتثال هو تحقيق أمان فائق حيث تضمن الأنظمة المتكاملة للامتثال التام بالمعايير الدولية، مما يعزز من أمان المعاملات المالية، كما يضمن المصرف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمكن الجهات الحكومية من إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وتسهم في تقليل الإجراءات التقليدية وتسريع المعاملات مع ضمان احترام القوانين والسياسات المالية العالمية".وأكد أن "مصرف الرافدين يواصل تقديم حلول مصرفية متقدمة، مدفوعةً بأحدث التقنيات، بما يحقق تطلعات عملائه ويعزز من مستوى الثقة في القطاع المصرفي العراقي".