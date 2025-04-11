ارتفاع أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي

2025-04-11 09:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 6.23 دولار للدزينة.

وتشير الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها أمس الخميس في مؤشر أسعار المستهلك، إلى أن المستهلكين والشركات التي تعتمد على البيض قد لا يحصلون على الكثير من الراحة الفورية، وعادة ما يكون الطلب على البيض مرتفعا حتى بعد عيد الفصح، الذي يحل في 20 نيسان.

وكان خبراء الصناعة يتوقعون أن يعكس المؤشر انخفاضا في أسعار البيض بالتجزئة لأن أسعار البيض بالجملة انخفضت بشكل كبير في اذار.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الزراعية بجامعة أركنساس جادا طومسون إن أسعار الجملة لم تبدأ في الانخفاض إلا في منتصف اذار، لذلك ربما لم يكن هناك وقت كاف لانخفاض متوسط سعر الشهر، وقد لا تكون متاجر البقالة قد مررت الأسعار المنخفضة على الفور.

وبلغت أسعار البيض 5.90 دولارا في شباط الماضي بعد شهر واحد من تسجيل سعر قياسي بلغ 4.95 دولارا للاثني عشر بيضة، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

المصدر: وكالات