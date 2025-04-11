العراق.. جمع تواقيع نيابية لتفعيل لجنة سلم الرواتب

2025-04-11 11:00:49 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد النائب مضر الكروي، الجمعة، جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والدعوة إلى خفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة. وقال الكروي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن تعديل سلم الرواتب هو الحل الذي يمكن من خلاله الاستجابة لما يقارب 80 من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عموم البلاد، بما يضمن إنصاف أكثر من أربعة ملايين موظف عراقي، من خلال معالجة الفوارق والامتيازات المالية بين وزارة وأخرى بشكل واقعي وموضوعي. وأضاف، أنه تم جمع تواقيع أكثر من 80 نائبًا لتفعيل لجنة سلم الرواتب والمطالبة بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، والسعي للضغط باتجاه تصحيح مسار الرواتب والتخصيصات المالية داخل مؤسسات الدولة العراقية. وأشار الكروي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدًا في التظاهرات والاحتجاجات، وربما تصل إلى الإضراب، في حال عدم وجود رؤية وطنية وحكومية شاملة لملف سلم الرواتب، الذي بات يمثل أولوية قصوى لشريحة الموظفين، خصوصًا أصحاب الرواتب المتدنية. وبيّن أن التظاهرات الأخيرة للهيئات التعليمية كانت رسالة واضحة باتجاه تحقيق العدالة والإنصاف من خلال إقرار سلم رواتب منصف وعادل. يُذكر أن سلم الرواتب من الملفات المعقدة التي تشهد حراكًا مستمرًا للمطالبة بتعديله، وسط ترقب لدور الحكومة في اتخاذ خطوات عملية نحو إقراره. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام