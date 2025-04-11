اليوم.. القاسم يضيف الكرخ وكربلاء يلتقي زاخو في دوري النجوم

2025-04-11 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتقام، اليوم الجمعة، مباراتان لحساب الجولة الـ(27) من دوري نجوم المحترفين للموسم الحالي ،(2024-2025).وتجمع المباراة الاولى فريقي القاسم الذي يحل في المركز السادس برصيد (41) نقطة والكرخ الذي يأتي في المركز العاشر وفي جعبته (36) نقطة والتي يضيفها ملعب النجف الاولمبي في الساعة الخامسة مساءً.ويشهد ملعب كربلاء في الساعة السابعة والنصف مساءً لقاء فريق كربلاء صاحب الترتيب التاسع عشر برصيد (18) نقطة وضيفه زاخو ثالث الترتيب العام برصيد (52) نقطة.