وزير التعليم يصل إلى بابل للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية
2025-04-11 11:15:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، إلى محافظة بابل للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "العبودي التقى خلال زيارته الى محافظة بابل، محافظ وأعضاء مجلس المحافظة بحضور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظة".
وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، إلى محافظة بابل للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للحضارة البابلية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "العبودي التقى خلال زيارته الى محافظة بابل، محافظ وأعضاء مجلس المحافظة بحضور رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظة".