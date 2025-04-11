اعتقال 5 مطلوبين وضبط أكبر كمية من المشروبات الكحولية المهربة في صلاح الدين

2025-04-11 11:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، باعتقال خمسة مطلوبين متهمينبقضايا مختلفة ومصادرة أطنان من المشروبات الكحولية المهربة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية في قيادة شرطة صاح الدين تمكنت مناعتقال خمسة مطلوبين متهمين بقضايا إرهابية وجنائية، تم اعتقالهم عند التدقيق فيمعلومات الأشخاص عبر الحاسبة الإلكترونية بنقاط التفتيش".

وأضافالمصدر أنه "تم نقل المعتقلين إلى مراكز الشرطة تمهيداً لتسليمهم إلى الجهاتالتي عممت مذكرات القبض عليهم لغرض محاكمتهم وفق القضاء".

وفيالسياق، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية في قضاء طوزخورماتو ضمن محافظة صلاحالدين تمكنت من إلقاء القبض على ستة سائقي شاحنات يحملون أطناناً من المشروباتالكحولية قادمة من كركوك ومتجهة إلى العاصمة بغداد".

وأكدأن "شحنة المشروبات الكحولية كانت بلا أوراق قانونية ولذلك تم القبض على السائقينالستة ومصادرة المشروبات الكحولية التي كانت ضمن ست حاويات نقل كبيرة وهي الكميةالأكبر التي يتم ضبطهامنذسنوات".