النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي

2025-04-11 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5 بالمئة) مسجلة 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:53 بتوقيت بغداد، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار، فيما واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس الخميس.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضا في الأسبوع السابق.

المصدر: وكالات