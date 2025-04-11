سعر هاتف "آيفون" قد يرتفع إلى 3500 دولار وستحتاج "أبل" ثلاث سنوات لنقل 10% من عمليات التجميع

2025-04-11 11:20:14 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة

تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عودة الوظائف والمصانع بقوة" مع فرضه رسوماً جمركية غير مسبوقة حول العالم خلال خطابه بمناسبة "يوم التحرير".مع دخول رسومه الجمركية العالمية الشاملة حيز التنفيذ، قد يتحمل المستهلكون الأميركيون بشكل كبير الزيادات الحادة في أسعار منتجات تتنوع بين الملابس إلى الإلكترونيات. وقد حذّر محلل تقني بارز من أن سعر هاتف آيفون من أبل قد يرتفع إلى حوالي 3500 دولار أميركي إذا صُنع في الولايات المتحدة.ووعد الرئيس ومسؤولوه الاقتصاديون بأنه نتيجةً للرسوم الجمركية، ستُنقل العديد من وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، مما سيُوظّف ملايين الأميركيين.لكن دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في شركة الخدمات المالية ويدبوش للأوراق المالية، قال إن هذه الفكرة "محض خيال"، بحسب ما ذكره لشبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".وأضاف أن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة قد تتجاوز ثلاثة أضعاف سعرها الحالي البالغ حوالي 1000 دولار، لأنه سيكون من الضروري تكرار نظام الإنتاج المعقد للغاية الموجود حالياً في آسيا.وقال: "تُبنى هذه (سلسلة التوريد) في الولايات المتحدة من خلال مصنع في غرب فرجينيا ونيوجيرسي. ستكون هواتف آيفون بسعر 3500 دولار"، في إشارة إلى مصانع التصنيع، أو منشآت التصنيع عالية التقنية حيث تُصنع عادةً شرائح الكمبيوتر التي تُشغّل الأجهزة الإلكترونية.وحتى في هذه الحالة، ستكلف شركة أبل حوالي 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10% فقط من سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة في البداية، وفقاً لما قاله إيفز.انتقل تصنيع وتجميع أجزاء الهواتف الذكية إلى آسيا منذ عقود، حيث ركزت الشركات الأميركية بشكل كبير على تطوير البرمجيات وتصميم المنتجات، مما يُحقق هوامش ربح أعلى بكثير. وقد ساعدت هذه الخطوة في جعل شركة أبل واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، ورسّخت مكانتها كشركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية.منذ تنصيب ترامب في أواخر يناير، فقدت أسهم شركة أبل حوالي 25% من قيمتها بسبب المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على سلسلة توريدها المترامية الأطراف، والتي تعتمد بشكل كبير على الصين وتايوان. يتم تجميع حوالي 90% من أجهزة آيفون في الصين.وقال: "لهذا السبب أعتقد أنك ترى ما حدث للسهم، لأنه لا توجد شركة أكثر تأثراً بهذه الرسوم الجمركية في هذه العاصفة من الفئة الخامسة من كوبرتينو وأبل". "إنها كارثة اقتصادية، وخاصة بالنسبة لصناعة التكنولوجيا".تُصنع الرقائق التي تُشغّل أجهزة آيفون بشكل رئيسي في تايوان، بينما تُورّد لوحات الشاشة شركات كورية جنوبية. تُصنع بعض المكونات الأخرى في الصين، ويتم التجميع النهائي في الغالب داخل البلاد.في فبراير، أعلنت شركة أبل أنها ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة كجزء من جهودها لتوسيع الإنتاج خارج الصين وتجنب رسوم ترامب الجمركية على البلاد.يتفق محللو التكنولوجيا على أن أسعار هواتف آيفون من المرجح أن ترتفع، حتى مع بقاء سلاسل التوريد على حالها. وذكرت شركة روزنبلات للأوراق المالية، وهي بنك استثماري مقره نيويورك، أن أسعار هواتف آيفون قد ترتفع بنسبة 43% إذا ما حملت شركة أبل المستهلكين كامل تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة، وفقاً لمذكرة بحثية نقلتها رويترز.ويقدر نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش، أن سعر هواتف آيفون قد يرتفع بنحو 30%، لكن هذا يعتمد على مكان تصنيعها.وكانت شركة أبل تسعى سابقاً إلى تنويع قواعد إنتاجها من الصين إلى الهند والبرازيل، وقد تتطلع إلى تحويل إنتاج المكونات الرئيسية إلى دول تواجه حواجز جمركية أقل للحفاظ على انخفاض تكلفة هواتفها. وتواجه الهند رسوماً جمركية بنسبة 26%، بينما تعرضت البرازيل لرسوم جمركية بنسبة 10%. وعلى الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية على البرازيل هي الأقل بين مراكز تصنيع هواتف آيفون الرئيسية، إلا أنها ربما لا تنتج طاقة كافية لسد الفجوة التي خلفتها الصين، كما قال شاه.من جانبه، ذكر بنك أوف أميركا، أن تكلفة تصنيع "آيفون" قد ترتفع بنسبة تصل إلى 90% إذا قررت "أبل" نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وذلك بسبب رئيسي هو ارتفاع تكاليف العمالة والتحديات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج المحلي.



