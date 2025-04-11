تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات جريمة تعذيب شاب شرق سامراء

2025-04-11 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، عن تشكيل فريق تحقيق للوقوف على هوية جثة شاب عثر عليها شرق سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بناءً على اتصال من أحد المدنيين، عثرت مفرزة أمنية مشتركة على جثة في منطقة زراعية قرب منطقة بنات الحسن شرق سامراء، تعود لشاب جرى تعذيبه بشكل قاسي". وأضاف المصدر أنه "الشاب اختفى قبل ثلاثة إلى أربعة أيام، قبل أن يتم العثور على جثته"، لافتاً إلى أنه "تم الإيعاز بتشكيل فريق تحقيق على وجه السرعة من أجل معرفة حيثيات عملية اختفائه ومن ثم العثور على جثته، وبيان طبيعة هذه الجريمة التي أثارت الرأي العام". وأشار المصدر إلى أن "الجثة تم نقلها إلى الطب العدلي لاستكمال التقرير النهائي حول أسباب الوفاة"، مؤكداً أنه "تم التعرف على هوية الجثة والتواصل مع ذويها".