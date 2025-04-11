2025-04-11 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد مدرب الزوراء حيدر عبيد أن التغييرات التي أجريناها كانت سبباً بالفوز على فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة (27) من دوري النجوم ،مبيناً أن فريقه قدم مباراة جيدة إستحق فيها الفوز والثلاث نقاط.وقال عبيد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الزوراء في الشوط الأول كان يعاني وفريق الجوية قدم مباراة جيدة، مؤكداً أن مباريات الكلاسيكو تخضع للتحديات".من جانبه قال لاعب الزوراء مراد محمد أن "المباراة كانت صعبة على فريقنا في الشوط الأول، ولكن عدنا بعدها، لاسيما وأن الملاك التدريبي زرع الثقة فينا، مؤكداً أن الزوراء فريق واحد وليس لدينا لاعب أساسي وآخر بديل، فالجميع جاهز ".من جهته قال مساعد مدرب القوة الجوية سعد عبد الحميد: " كنا نمني النفس بتحقيق الثلاث نقاط، ولكن لم يحالفنا الحظ والطرد غيّر مجرى المباراة، وفقدنا الفوز بسبب جزئيات بسيطة".وأضاف عبد الحميد أن " اللاعبين جميعاً قدّموا كل ما عليهم، وطبقوا الواجبات، لكن كرة القدم فوز وخسارة، ودائماً مباريات الكلاسيكو تكون مشحونة داخل وخارج الملعب".من جانبه قال لاعب الجوية زيد تحسين إن "كرة القدم جزئيات بسيطة، والجميع مُعرض للخطأ وأعتذر نيابةً عن كل شخص موجود بالقوة الجوية، لانني سبب الخسارة".