انطلاق منافسات الطيران الشراعي في دهوك (صور)

2025-04-11 13:10:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انطلقت منافسات البطولة الوطنية للطيران الشراعي في دهوك، يوم الجمعة، بمشاركة18 نادياً من مختلف محافظات العراق.

وقالمنظم البطولة وافاد ساهر رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعاليات بدأت صباحاً فيجبل زاوا المطل على مدينة دهوك والذي يبلغ ارتفاعه نحو 300 متر حيث يقوم المتسابقونبالقفز من قمة الجبل والهبوط في نقطة محددة عند سفحه تعرف بنقطة الصفر".

وبينرمزي أن "كل نادي يشارك بخمسة لاعبين ليصل عدد المشاركين إلى 82 لاعباً"،مشيراً إلى أنه "سيتم في ختام البطولة اختيار خمسة لاعبين فائزين لتمثيلالمنتخب العراقي إلى جانب لاعبين اثنين احتياط للمشاركة في البطولات الدوليةالمقبلة".

وأضافأن "اختيار محافظة دهوك لاستضافة البطولة جاء بسبب طبيعتها الجغرافيةوتضاريسها التي تعتبر مناسبة لممارسة رياضة الطيران الشراعي".

وتستمرالبطولة لمدة أربعة أيام متتالية وتقام مرة واحدة كل عامين فيما ستمنح جوائزللمراكزالثلاثةالأولى.