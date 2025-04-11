رئيس الجمهورية يجدد موقف العراق المساند لحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته

2025-04-11 13:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، على موقف العراق المساند لفلسطين وحقوق شعبها في إنشاء دولته المستقلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم الجمعة في قصر السلام ببغداد، وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له". وأكد رشيد حسب البيان، على ضرورة الإنهاء الفوري لكل أشكال العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون، وضمان أمنهم وأمانهم، مشيراً إلى أن استقرار الوضع الفلسطيني هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. من جانبه، أعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود رئيس الجمهورية المستمرة تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري الذي يضطلع به العراق في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.