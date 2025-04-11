منفذ حدودي يشعل الصراع بين محافظتي المثنى والنجف

2025-04-11 13:15:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تجددت المطالبات في محافظة المثنى لإكمال مشروع منفذ الجميمة مع السعودية، بعد انباء تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تخلي محافظ المثنى عن المنفذ لصالح محافظة النجف، الامر الذي أثار موجة غضب من اهالي المحافظة مطالبين نواب المثنى بالتحرك لحسم هذا الملف المعلق منذ سنوات. ويرى ناشطون من المثنى بأن وجود منفذ تجاري لمحافظتهم، سيسهم بشكل كبير بتعديل الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها مواطني السماوة، كونه يدر اموالاً كبيرة، ويخلق فرص عملة كثيرة تحد من هجرة الشباب الباحثين عن عمل. وقبل شهرين صرح محافظ المثنى مهند العتابي خلال لقاء تلفزيوني بحسم ملف منفذ الجميمة لصالح محافظته بقرار من مجلس الوزراء والدخول بالاجراءات التنفيذية، مؤكداً تخصيص المبالغ المطلوبة لإكساء الطريق البري، وبناء المرافق العامة للمنفذ. خبر الموافقة على افتتاح محافظة النجف منفذاً جديداً مع السعودية باسم منفذ العويقل، اثار سخط مواطني السماوة الذين رأوا بأن مشروع الجميمة انتهى ولم يعد له أهمية، متهمين جهات حزبية داخل المحافظة بالمساوة وبيع المشروع لمحافظة النجف. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام