تركيا تحدد موعد استكمال "طريق التنمية" مع العراق

2025-04-11 13:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل التركي والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، يوم الجمعة، عن عزم بلاده العمل قريباً جداً على استكمالاتفاقية مشروع "طريق التنمية" مع العراق لتقوية الترابط الإقليمي.

وقال الوزير لصحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية،وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن "تركيا تمثل جسراً طبيعياً في الممر الشرقيالغربي الذي يربط آسيا وأوروبا، وهي لاعب محوري في الممرات الشمالية الجنوبيةالممتدة من القوقاز إلى أفريقيا".

وأكد على "أهمية الموقع الجغرافي والاقتصاديالإستراتيجي لتركيا، ودورها المحوري في كل من مشروع الممر المركزي ومشروع طريقالتنمية".

وبحسب الوزير التركي، فإن تركيا تعتبر "بمثابة حجرالأساس في سلامة عمل ممرات النقل العابرة للقارات"، مضيفاً أنه "معالطرق الأخرى التي سيتم ربطها بهذه الشرايين الرئيسية، فإن إمكانات النقل عبرتركيا ستتزايد عدة مرات".

بدوره أشار وزير التجارة التركي عمر بولات، إلى أن"الاقتصاد العالمي شهد تحولاً عميقاً وصدمات كبيرة في السنوات الماضية، مماأدى إلى تباعد عالمي وتباطؤ النمو".

وحذ الوزير من "الظروف التنافسية غير المتكافئة فيالتجارة العالمية والتوترات التجارية بين الكتل الاقتصادية الكبرى، ومن تأثرالتجارة الدولية بتحديات اضطرابات سلسلة التوريد والحواجز اللوجستية والصراعاتالجيوسياسية".

ترجمة وكالة شفق نيوز