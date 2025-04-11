2025-04-11 14:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مربي حقول الدواجن في السليمانية،يوم الجمعة، عن اندلاع حريق كبير في أحد حقول الدواجن ضمن قضاء رانية، تسبب بأضرارمادية تتجاوز 630 مليون دينار.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن"الحريق أدى إلى خسائر مادية تقدر بنحو 450 مليون دينار (قرابة 300 ألفدولار) في البنى التحتية للمشروع، بالإضافة إلى خسائر بقيمة 180 مليون دينار (120ألف دولار) نتيجة نفوق ما يقارب 25 ألف دجاجة".

وأشار إلى أن "هذا الحادث يشكل ضرراً كبيراً، ليسفقط على مستوى الحقل المتضرر، بل على مستوى سوق الدواجن في إقليم كوردستان عموماًومحافظة السليمانية بشكل خاص".

وأوضح عبد الله، أن "غياب نظام التأمين يعدّ مشكلةكبرى تؤدي إلى تفاقم الأضرار على أصحاب المشاريع في مختلف القطاعات، وليس فقط فيقطاع الدواجن"، لافتاً إلى أن "عدم العمل بنظام التأمين كما هو معمول بهفي بقية دول العالم يحرم المتضررين من التعويض العادل عند وقوع الحوادث".

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، بيّن أنه "خلال الفترةالماضية، عُرض منتج الدواجن بسعر لا يتجاوز 2250 ديناراً للكيلوغرام الواحد، وهوسعر منخفض جداً ولا يغطي تكاليف الإنتاج، مما سبب خسائر إضافية لأصحاب حقولالدواجن".

وانتقد عبد الله موقف عدد من أعضاء مجلس النواب العراقيعن محافظة السليمانية، قائلاً إن "مواقفهم لم تكن داعمة بالشكل المطلوب لحقولالدواجن وأصحاب المشاريع".

وكشفعن أن "وفداً من جمعية مربي الدواجن زار مؤخراً الجهات الرسمية في العاصمةبغداد، لطرح مشكلات القطاع والمطالبة بتقديم الدعم اللازم لتخفيف الأعباء عنالمربين، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى الآن".