الإصابة تحرم المنتخب العراقي من خدمات زيدان إقبال

2025-04-11 14:25:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن نادي أوتريخت الهولندي، يوم الجمعة، عن غياب زيدان إقبال عن الملاعب لخمسةأشهر، ما يجعله خارج حسابات منتخب العراق في مباراتيه المقبلتين أمام كورياالجنوبية والأردن.

وذكرالنادي في بيان رسمي، أن لاعبه ولاعب المنتخب العراقي لكرة القدم زيدان إقبال سيغيبلنهاية الموسم وسيخضع لعملية جراحية من أجل العودة السريعة للملاعب.

وسيبتعدزيدان بعد ثبوت أصابته المؤثرة عن الملاعب لمدة تزيد على الخمسة أشهر. وبهذا أصبح خارجحسابات ناديه الهولندي وكذلك المنتخب العراقي في مباراتيه أمام كوريا الجنوبية فيالخامس من حزيران/ يونيو المقبل، والأردن في العاشر من الشهر نفسه.

وكانلاعب المنتخب العراقي زيدان إقبال تعرّض لإصابة قوية في الركبة خلال الدوريالهولندي وخضع لفحوصات دقيقة أعلنت نتائجهااليوم.