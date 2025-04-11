بغداد.. مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي

2025-04-11 14:25:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أكدت أن مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي في بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أصدرت خلال اجتماعها الأخير مجموعة من القرارات، ومن أهمها شمول مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في 6 محافظات، لافتا الى أن هذه المحافظات هي البصرة وميسان وبابل وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف. وأضاف أن القرارات تضمنت أيضا تخصيص مبان لهيئة الضمان الصحي من اجل اكمال الاجراءات الخاصة بها وكذلك توفير كافة الأمور التي تحتاجها هيئة الضمان الصحي من اجل التوعية والترويج بمفهوم الضمان الصحي في هذه المحافظات، مبينا أنه تم شمول 540 ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد خلال المرحلة الأولى، وسيتم شمول أكثر من 500 ألف آخرين في المرحلة الثانية ليصبح عدد المشمولين بالضمان الصحي من مستفيدي الحماية الاجتماعية أكثر من مليون مستفيد. وأوضح خوام أن الاجتماعات لا تزال مستمرة بين هيئة الضمان الصحي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل تحديد وشمول بقية المحافظات الاخرى، مؤكدا أن آلية الشمول في المحافظات الستة ستكون على شكل دفعات وحسب الاشخاص الاكثر فقرا، مشيرا الى أن وزارة العمل ستقوم بارسال الباحثين للحصول على البيانات الخاصة بالمشمولين، وسيتم بعدها اصدار دفتر الضمان الصحي، وسيكون الاشتراك بالضمان الصحي مجانيا بالكامل استنادا للمادة 25 ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام