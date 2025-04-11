الأمم المتحدة تحذر من تأثير فرض الرسوم الجمركية: سيكون "كارثيا"

2025-04-11 14:25:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية المضادة والتدابير المقابلة، قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وأسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية. ووفقا للمركز، فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين 3 و 7، وإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يتراجع 0.7، وستكون الدول النامية هي الأكثر تضررا. وفي السياق نفسه، أعلنت الصين أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84 إلى 125، مشيرة إلى أنها ستتجاهل أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رد على الرسوم الجمركية التي فرضها الأخير على بكين بنسبة 104 ، والتي دخلت حيّز التنفيذ صباح الأربعاء الماضي، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام