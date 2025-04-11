الجهد الخدمي يعلن قرب افتتاح 4 مدارس في ميسان

2025-04-11 14:30:01 - المصدر: واع

ميسان - واع - نجم عبد اللهأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح اربع مدارس في محافظة ميسان، فيما بين أنه سيتم استهداف أكثر من 20 مشروعا بالمرحلة القادمة.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم افتتاح اربع مدارس في محافظة ميسان ضمن اعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي، بعد ان تنتهي اعمال الترميم بالكامل، واضافة ملحق البناء حسب حاجة المدرسة".وأضاف أن "عدد المدارس الكلية التي استهدفها فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة ميسان 23 مدرسة، اثنان منها انشاء جديد، حيث تم افتتاح احداهما والاخرى ستنجز خلال 60 يوما في منطقة المدثرة"، مبيناً أن "اعمالنا مستمرة ضمن محافظة ميسان، حيث تم انجاز بحدود 82 مشروعا، واستهداف اكثر من 20 مشروعا في المرحلة القادمة".وأشار المالكي إلى أنه: "تم عرض عدد من المناشدات امام انظار رئيس الوزراء لمناطق وصلت الينا منها منطقة عمارات الاسكان الصناعي، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تأهيل هذه المنطقة بالكامل وشمولها باعمال الماء والمجاري، وكذلك اعمال شبكة الكهرباء واعمال الطرق"، لافتا إلى أن "الجهد الخدمي باشر قبل اسبوعين في هذه المنطقة واعماله مستمرة فيها".وتابع أن "هناك توجيها ورد الاسبوع الماضي من رئيس الوزراء حول شمول منطقة السلام الثانية ضمن مركز المحافظة، وتم اعداد الكشوفات ومصادقتها، وسيتم وضع حجر الاساس قريبا لها"، مؤكداً أن "الاعمال في منطقتي المدثرة الثانية والسلام على ابواب الانجاز، بعد اكمال اعمال البنى التحتية، والوصول الى مراحل متقدمة".