مواجهة مهمة للدفاع الجوي أمام طبيعت الإيراني في سلة غرب آسيا للأندية

2025-04-11 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واع-احسان المرسومييخوض فريق الدفاع الجوي، مساء اليوم الجمعة، لقاءه المرتقب امام طبيعت الإيراني في صالة غزير بالعاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات التجمع الثاني لاندية غرب آسيا (وصل) والتي تشارك فيها 5 أندية.وقال مدرب الدفاع الجوي نضال غانم في تصريح لوكالة الانباء العراقية ( واع ): إن "مباراتنا اليوم على قدر كبير من الأهمية والفوز يقربنا بشكل كبير من التأهل إلى النهائيات"، مشيراً إلى أن "الفوز الأخير على فريق اتحاد عمان منح اللاعبين جرعة عالية من المعنويات وأصبح لديهم حافز في تقديم مايليق بسمعة الفريق وكرة السلة العراقية".واضاف غانم: "قدمنا مباريات كبيرة في التجمع الاول، وللأسف لم يحالفنا الحظ في تحقيق ما نرجوا اليه، إلا ان الفريق يسعى في التجمع الثاني إلى استعادة توازنه والفوز فيما تبقى من المباريات امام طبيعت الإيراني والحكمة اللبناني".وتابع: "نمتلك عدد من لاعبي المنتخب ومحترفين على مستوى عال أمثال لاعب الارتكاز ايهاب الزهيري وعلي مؤيد واللاعب عباس حكمت الذي قدم مردودا رائعا في المباراة الأخيرة وساهم مع زملائه في تحقيق الانتصار برمياته الثلاثية الدقيقة".وطالب غانم في ختام حديثه "اتحاد السلة بمراعاة مشاركة الفريق في هذه المنافسات لتأجيل مباراتنا الحاسمة امام الشرطة في نصف نهائي دوري المحترفين التي تم تحديدها في 17 من الشهر الحالي ، برغم ان الفريق سيصل إلى بغداد في 15 من هذا الشهر".