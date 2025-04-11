وطني الملاكمة يواصل استعداداته للاستحقاقات المقبلة

2025-04-11 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيواصل منتخبنا الوطني للملاكمة بفئة المتقدمين معسكره التدريبي الداخلي المقام في مدينة أربيل، ضمن تحضيراته الجادة للمشاركة في بطولة آسيا، المقرر إقامتها في إيران خلال الفترة من (26) الشهر الحالي ولغاية الثالث من الشهر المقبل، بالوقت الذي يستعد فيه منتخبا الناشئين والأشبال للمشاركة في منافسات الفجر الدولية التي تستضيفها إيران أيضاً، منتصف نيسان الحالي.وتضم منتخباتنا بمختلف فئاتها، نخبة من الملاكمين الذين يتمتعون بمهارات عالية، إذ وضع اتحاد اللعبة، منهاجاً تدريبيّاً شاملاً وخارطة طريق تهدف إلى تطوير مستوى اللعبة ورفع كفاءتها، استعداداً للمنافسة بقوة أمام الدول الآسيوية والعربية والدولية.ويعد معسكر أربيل محطة مهمة للوقوف على جاهزية قبضاتنا، وتصحيح الأخطاء، وتعزيز روح المنافسة والتحدي بين الملاكمين، كما يأمل الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه الفترة لضمان ظهور منتخباتنا بمختلف الفئات بأفضل صورة خلال النزالات المقبلة، نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بمكانة وتاريخ الملاكمة العراقية.