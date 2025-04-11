توجيه من وزير الداخلية بشأن تقييم عمل مراكز الشرطة في بغداد

2025-04-11 14:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025(، بتشكيل 226 لجنة رئيسية وفرعية لتفتيش وتقييم عمل مراكز الشرطة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس مؤتمر اللجان الرئيسية والفرعية لقيادات شرطة بغداد والمحافظات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وعدد من القادة والضباط".

ووجه الوزير حسب البيان، بـ"تشكيل أكثر من (226) لجنة تفتيش رئيسية وفرعية لتقييم عمل مراكز الشرطة في (16) قيادة شرطة في عموم محافظات البلاد"، مؤكدا على أن "تقدم هذه اللجان تقاريرها خلال سبعة أيام من المباشرة بعملها".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر شهد مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين بهدف تحقيق هذه اللجان المعنية واجباتهم بالشكل المطلوب لغرض تقويم عمل مراكز الشرطة التي هي على تماس مباشر مع المواطنين".