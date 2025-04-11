بابل تحتضن فعاليات اليوم الثاني من "الحدث العالمي للحضارة البابلية" (صور)

2025-04-11 14:35:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحتضن محافظة بابل، يوم الجمعة، فعالياتاليوم الثاني من الحدث العالمي للحضارة البابلية، وسط حضور رسمي وشعبي كبير،ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وشهدت الفعاليات تنظيم سلسلة من المعارضوالأنشطة الثقافية والفنية، شملت معرضاً للصناعات بمشاركة عدد من الشركات الحكوميةوالخاصة، من أبرزها الشركة العامة لصناعة السيارات، شركة الفرات للصناعاتالكيميائية، وشركة إسمنت السدة، إلى جانب شركات محلية متنوعة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإمكانياتالصناعية لمحافظة بابل، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ضمن قطاع الصناعة.

وقال رعد جوني المخزومي، معاون محافظ بابل ورئيسهيئة الأعمال والاستثمار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تستعد لعرضنحو 300 فرصة استثمارية صناعية خلال ملتقى الأعمال والاستثمار المقرر عقده يوم غدفي أرض المعارض، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر يمثلون أكثر من 20 دولة".

وأضاف المخزومي، أن "هذه الخطوة تأتي ضمنجهود استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي في بابل، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة ملفالبطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، مستفيدين من الطاقات البشرية والكفاءاتالعلمية التي تخرجها جامعات المحافظة".

وأشار إلى أن "بابل تسير بخطى واثقة نحو أنتصبح عاصمة العراق الصناعية خلال السنوات المقبلة، عبر بيئة استثمارية جاذبة ومناخاقتصادي متنامٍ".

وعلى الصعيد الثقافي، نظمت عدد من الندواتالعلمية بمشاركة أكاديميين وباحثين من جامعات بابل والمستقبل والحلة، ناقشتموضوعات متعددة منها الطب البابلي القديم، وأنماط الحياة اليومية في الحضاراتالقديمة، في تأكيد على الغنى الحضاري والفكري الذي تحتضنه بابل.

واختتمت الفعاليات بجلسات حوارية أقيمت فيالقاعة الكبرى بمفتشية آثار وتراث بابل، حيث شدد الحضور على أهمية الاستمرار فيإبراز الهوية الحضارية والصناعية للمحافظة على المستويين المحلي والدولي.

ويُرتقب أن يشهد اليوم الثالث من الحدث، إعلانحزمة ضخمة من المشاريع الاستثمارية، من شأنها إحداث نقلة نوعية في خارطة الاقتصادالمحلي، ودفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لمحافظة بابل.