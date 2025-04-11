مع تصاعد حرب الرسوم بين أميركا والصين.. أونصة الذهب تتجاوز 3200 دولار

2025-04-11 14:35:40 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

مع تزايد المخاوف من الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين، سجل سعر الذهب رقماً قياسياً جديداً، بلغ 3219 دولاراً للأونصة.وارتفع سعر أونصة الذهب، صباح اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)، إلى 3219 دولاراً، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل حتى الآن، قبل أن ينخفض إلى 3208 دولارات بحلول الساعة 10:53.يتجه التجار نحو شراء الذهب باعتباره معدناً آمناً بسبب تأثيرات الحرب الاقتصادية الحالية.وإلى جانب الذهب، ارتفع سعر الفرنك السويسري، الذي يُعتبر استثماراً آمناً، مقابل الدولار الأميركي.يعكس توجّه التجار وأصحاب رؤوس الأموال لشراء الأصول الآمنة حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية، وفق أوليفر داسيير، المحلل في شركة سيم كورب.وأَضاف لرويترز: "نعيش الآن في عالم لا يسير فيه أي شيء وفق قوانينه الخاصة، لا التجارة، ولا الأمن، ولا الصحة، وحتى سيادة الدول".الأصول الآمنة هي تلك التي من المتوقع أن تحافظ دائماً على قيمتها، أو حتى ترتفع قيمتها في الأوقات الاقتصادية الصعبة. ومن بينها الذهب والفرنك السويسري.وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن التعرفة الكمركية الأميركية على السلع والمنتجات الصينية ارتفعت إلى 145٪، ومع ذلك، فإن دونالد ترمب يتطلع إلى التوصل لاتفاق مع بكين.



