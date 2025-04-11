كشف ملابسات إختفاء فتاتين في بابل.. ما علاقة والدتهما؟

2025-04-11 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل ، اليوم الجمعة (11 نيسان 2025)،عن تمكن مفارز قسم مكافحة إجرام شمال المحافظة وبالتعاون مع مفارز الأمن الوطني والسلطة القضائية، من كشف ملابسات حادثة اختفاء فتاتين تبلغان من العمر 15 و6 سنوات.

وأوضحت الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التحقيقات بدأت عقب بلاغ تقدمت به والدة الفتاتين تفيد بفقدانهما في قضاء المسيب، حيث باشرت الجهات الأمنية بجمع المعلومات وتحليل الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة".

وتوصلت التحقيقات إلى أن "الفتاتين غادرتا إلى محافظة مجاورة، وتم تحديد مكان وجودهما والعثور عليهما، وبحسب إفادتهما، تبين أن والدتهما كانت تستغلهما في أعمال التسول وتسيء معاملتهما ".

واضاف البيان انه "بناءً على اعترافات الفتاتين والأدلة المتوفرة، أصدرت السلطة القضائية مذكرة قبض بحق الأم، حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليها وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".