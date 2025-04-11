بغداد وبابل.. اعتقال أم استغلت بنتيها في التسول وشخص قبيل تنفيذه "دكة عشائرية"

2025-04-11 15:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلتقوة أمنية في بابل، يوم الجمعة، أم بعد استغلالها بنتيها في التسول، فيما اعتقلت قوةأمنية ببغداد، شخصا كان يخطط لتنفيذ "دكة عشائرية".

وقالت قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحةإجرام شمال محافظة بابل - شعبة قضاء المسيب، بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني، تمكنتمن كشف ملابسات اختفاء فتاتين ( 15 و 6 سنوات ) بعد ورود بلاغ من والدتهما عنفقدانهما في قضاء المسيب".

وبينت "من خلال التحقيقات وجمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة،تبين أن الفتاتين قد غادرتا إلى محافظة مجاورة لبابل، وأن الأم كانت تستغلهما فيالتسول، بالإضافة إلى سوء معاملتهما".

ولفتت إلى أنه"تم تحديد مكان الفتاتين والعثور عليهما فيالمحافظة المجاورة، ليتم نقلهما إلى الشعبة، حيث تم تدوين إفادتهما، وقد اعترفتابتعرضهما للضغط واستغلالهما في التسول، ومعاملتهما بطريقة مسيئة من قبل والدتهما".

وأشارت إلى أنه "بناءً على مذكرة قبضقضائية، ألقت القوات الأمنية القبض على الأُم، وشرعت باتخاذ الإجراءات القانونيةبحقها".

إلى ذلك، أعلنتالشرطة الاتحادية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضمن إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والاستقرار، تمكنت قوةمشتركة من (قسم شرطة النهروان، نجدة النهروان) وبإسناد من الشرطة الاتحادية، منإلقاء القبض على متهم كان يخطط للقيام بـ"دگة عشائرية" في منطقة الدوانمالتابعة لقضاء النهروان".

وأضافت "جاءت هذه العملية بعد ورودمعلومات استخبارية دقيقة من أحد المواطنين المتعاونين، حيث تم على الفور تطويقالمنطقة وتنفيذ عملية تفتيش للعجلات المارة"، مبينة أن "العملية أسفرت عنالقبض على المتهم، وضبط (6) بنادق نوع كلاشنكوف داخل عجلته نوع (فورتي)،، حيثاعترف المتهم صراحةً بنقل الأسلحة بهدف تنفيذ "الدگة العشائرية".