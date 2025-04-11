إجازات إجبارية للمصابين.. الأنبار تستنفر بعد رصد "جدري الماء" في حديثة

2025-04-11 15:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحةالأنبار، محمد صباح داوود، يوم الجمعة، أن الوضع الصحي في قضاء حديثة مستقر رغمتسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض "الجدري المائي" بين طلبة بعض المدارسفي القضاء.

وأوضح داوود لوكالة شفق نيوز، أن "الإصابات طبيعيةوغير مقلقة، والفرق الصحية تتابع الوضع بشكل يومي، وأن الإجراءات الاحترازية تماتخاذها منذ الأيام الأولى لظهور الحالات".

وأضاف داوود، أنه "تم منح المصابين إجازات إجباريةللحد من انتشار العدوى، والوضع الآن تحت السيطرة تماماً"، لافتًا إلى أنه"لا يوجد أي ازدياد في عدد الإصابات، وجميع المؤشرات تدل على انحسار الحالاتمع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة".

وشدد على "أهمية تعاون الكوادر التعليمية وأولياءالأمور مع الفرق الصحية لضمان سلامة الطلبة"، مؤكدًا أن "الأمور تسيربصورة طبيعية ولا يوجد ما يدعو للقلق".