كريستيانو رونالدو يفاجئ العالم ويدخل عالم السينما بـ3 أفلام

2025-04-11 15:40:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النجم البرتغالي كريستيانورونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، عن دخوله رسمياً عالم صناعةالسينما، بإطلاق استوديو أفلام جديد يحمل اسم UR•MARV.

وأعلن رونالدو، عن المشروع عبر مقطع فيديوترويجي نشره على حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، مؤكداً أن الاستوديو يمثلخطوة جديدة ضمن استثماراته المتنوعة، التي باتت تشمل الرياضة والعقارات والمطاعموالإعلام، إلى جانب أحدثها "السينما".

ويهدف المشروع إلى دمج التكنولوجيا المتطورة معفن السرد السينمائي بأساليب مبتكرة، بحسب بيان صادر عن الشريكين، في وقت أعلن فيهاستوديو UR•MARV أن الثنائي أنجزا بالفعل إنتاج فيلمين من نوع "الأكشن"،ويجري التحضير لإنتاج فيلم ثالث ضمن سلسلة من الأعمال السينمائية المنتظرة، على أنيتم الكشف عن تفاصيل الفيلم الأول قريباً.

ويمثل هذا المشروع أول تجربة لرونالدو في قطاعالأفلام والترفيه، في خطوة تُضاف إلى استثماراته المتزايدة في القطاعات غيرالرياضية، والتي تشمل تأسيس شركة إعلامية في البرتغال، ومصنعاً للخزف، إلى جانبامتلاكه نادياً لرياضتي التنس والبادل في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان رونالدو قد صرّح في وقت سابق برغبته فيالتوسع بمجالات الأعمال بعد مسيرته الكروية، قائلاً: "أتطلع إلى مشاريع جديدةفي مجال الأعمال"، في إشارة إلى تحضيراته المبكرة لما بعد اعتزال كرة القدم،لا سيما بعد بلوغه سن الأربعين.