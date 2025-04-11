2025-04-11 15:54:05 - المصدر: ايشان

قالت مديرة مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة لرويترز، الجمعة إن الرسوم الجمركية الشاملة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتدابير المقابلة قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية وتلحق بها ضررا أسوأ حتى من خفض المساعدات الخارجية. ووفقا للمركز فإن التجارة العالمية قد تنكمش بما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة وقد يتراجع […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: الرسوم الأميركية تهدد الدول النامية بكارثة اقتصادية أولاً على ايشان.



