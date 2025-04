2025-04-11 16:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت مديرية شرطة الرصافة، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته (6) قطع سلاح كان يخطط لتنفيذ "دگة عشائرية". وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى)، انه "تمكنت قوة مشتركة من (قسم شرطة النهروان، نجدة النهروان) وبإسناد من الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على متهم كان يخطط للقيام بـ”دگة عشائرية” في منطقة الدوانم التابعة لقضاء النهروان". […]

