شمول مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي في بغداد

2025-04-11 16:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أشارت الى شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية في 6 محافظات بالضمان الصحي ضمن هذه المرحلة الاولى، وأكدت أن مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي في بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام بحسب الوكالة الرسمية، إن "الهيئة […]

