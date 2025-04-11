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شمول مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي في بغداد

شمول مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي في بغداد
شمول مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي في بغداد
2025-04-11 16:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أشارت الى شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية في 6 محافظات بالضمان الصحي ضمن هذه المرحلة الاولى، وأكدت أن مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي في بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام بحسب الوكالة الرسمية، إن "الهيئة […]

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