إصابة تبعد زيدان إقبال عن مباريات المنتخب القادمة

2025-04-11 16:00:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن نادي أوتريخت الهولندي، اليوم الجمعة، غياب لاعبه زيدان إقبال حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة تستدعي تدخلاً جراحياً، ما يعني غيابه أيضاً عن مواجهتي العراق الحاسمتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في تصفيات كأس العالم. النادي علّق عبر حسابه الرسمي: “الكثير من القوة، زيدان"، أما زيدان إقبال علق قائلاً: “بالطبع أشعر بالإحباط لعدم […]

