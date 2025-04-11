برفقة وفد اقتصادي وتجاري.. رئيس الوزراء الكرواتي يعتزم زيارة بغداد

2025-04-11 16:16:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، أنرئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، يعتزم زيارة العاصمة بغداد على رأس وفدحكومي اقتصادي وتجاري في شهر تشرين الأول/ نوفمبر المقبل.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائبرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى بوزير الخارجية والشؤونالأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردان غرليتش، وذلك على هامش أعمال النسخة الرابعةمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025)،وبحضور سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، وجرى خلال اللقاء بحث سبلتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وكرواتيا، مع التركيز على التعاون في مجالاتالاقتصاد والطاقة والنفط، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا الأمنية والدفاعية ذاتالاهتمام المشترك".

ورحّب الوزير وفقا للبيان، بـ"زيارة وفد حكومياقتصادي وتجاري كرواتي برفقة رئيس الوزراء إلى العراق"، مشدداً على"أهمية توسيع آفاق التعاون والاستثمار بين الجانبين، بما يخدم مصالحالبلدين".

وأكد حسين أن "العلاقات العراقية – الكرواتية تستندإلى أسس متينة من الصداقة والتفاهم المتبادل، ونسعى إلى ترجمتها إلى تعاون عمليٍفي مجالات حيوية، خاصة في قطاعات الطاقة والاستثمار".

كما تسلّم الوزير دعوة رسمية من نظيره الكرواتي للمشاركةفي "مؤتمر الطاقة والأمن" المزمع عقده في العاصمة الكرواتية زغرب خلالشهر تموز/ يوليو المقبل.

من جانبه، أعرب الوزير الكرواتي عن حرص بلاده، على"تعزيز علاقاتها مع العراق"، مشيراً إلى "زيارة مرتقبة لرئيسالوزراء الكرواتي إلى بغداد في تشرين الأول/ نوفمبر 2025، في خطوة تعكس الرغبةالمشتركة في توثيق الشراكة الإستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".